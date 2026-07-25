Принятие Сенатом Конгресса США законопроекта об ужесточении санкций против России осложняется из-за разногласий республиканцев и демократов относительно расширения полномочий президента Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что голосование по законопроекту может состояться уже на следующей неделе.

Законопроект, в частности, предполагает введение 100% тарифов для пяти крупнейших закупщиков российской нефти и природного газа, а также пяти стран, которые якобы помогают России обходить западные санкции в сфере энергетики. Решение о введении и отмене пошлин будет за Трампом.

По информации NYT, представители Демократической партии выступили против предоставления ему такой свободы действий. Газета отмечает, что опасения демократов связаны с тем, что это может создать прецедент для расширения президентских полномочий по введению таможенных пошлин.