В Гядабейском районе Азербайджана археологи обнаружили около 500 древних могильных памятников на территории некрополя Хархар. Масштабную находку сделали в ходе археологических исследований, которые проводятся с 2023 года.

Как сообщили в Институте археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана, первоначально специалисты выявили около 130 наземных захоронений. Однако после того, как археологи сняли верхний слой почвы на глубину до 40 сантиметров, открылись сотни новых могил, среди которых оказалось много детских.

По данным ученых, могилы расположены очень плотно. Длина надгробных плит достигает 2–2,5 метра, а их вес варьируется от 300 килограммов до одной тонны. Исследователи предполагают, что для транспортировки столь массивных камней в древности использовались специальные приспособления.

Большинство надгробий представляют собой необработанные горные камни или природный гранит без декоративных элементов. Вместе с тем на некоторых плитах археологи обнаружили высеченные албанские кресты, что свидетельствует о христианском этапе существования некрополя.

Площадь исследуемой территории составляет чуть более одного гектара. Однако специалисты считают, что в прошлом некрополь был значительно больше. Об этом свидетельствуют фрагменты аналогичных могильных камней, найденные на соседних сельскохозяйственных участках.

Предварительные исследования показывают, что часть захоронений относится к дохристианскому периоду. Основная же часть могил была создана уже после принятия христианства. По оценкам археологов, захоронения на территории некрополя осуществлялись непрерывно на протяжении четырех–пяти веков.

Археологические исследования на территории некрополя продолжаются.