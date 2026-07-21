Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что мир, безопасность и стабильность на Южном Кавказе отвечают интересам Германии и Европейского союза.

Выступая на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Берлине, Мерц отметил, что политическая безопасность и экономические интересы Германии и Азербайджана в значительной степени пострадали от крупных военных конфликтов.

По его словам, несмотря на различия между этими конфликтами, обе страны выступают за их урегулирование путем переговоров.

«Мы убеждены, что только таким образом можно в конечном итоге добиться прочного мира, безопасности и стабильности», — подчеркнул канцлер.

Фридрих Мерц также поздравил Ильхама Алиева с парафированием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

«Это соглашение было парафировано Азербайджаном и Арменией. Этот исторический документ открывает новую возможность для окончательного преодоления многолетнего конфликта», — заявил глава правительства Германии.