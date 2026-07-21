В прошлом году товарооборот с Германией составил приблизительно 1,5 млрд долларов. Основная часть нашего экспорта приходится на сырую нефть. Об этом сказал президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Азербайджан может поставлять нефть в требуемых объемах. Это возможно как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение нашей энергетической компании SOCAR. То есть здесь никаких проблем нет», – подчеркнул Ильхам Алиев.

В свою очередь, Мерц отметил, что Азербайджан играет для Германии важную роль и представляет очень интересные перспективы и с экономической точки зрения.

«Хочу еще раз выразить признательность президенту Ильхаму Алиеву за то, что мы смогли провести обмен мнениями по данному вопросу. Вы создаете нам возможность для приобретения больших объемов газа из Азербайджана. Выражаю Вам за это благодарность. Этот вопрос также нашел свое отражение в Совместной декларации, которую мы сегодня подписали», – подчеркнул канцлер Германии.