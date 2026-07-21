Президент США Дональд Трамп готовится ввести новые тарифы для десятков стран. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times (FT).

Американский лидер решил вновь ужесточить торговлю с партнерами, так как действия глобальных 10-процентных пошлин истекает. Несмотря на предостережения его советников, которые опасаются экономических потрясений накануне промежуточных выборов, Трамп готов ввести их уже на этой неделе.

В феврале 2026-го, когда Верховный суд признал импортные пошлины незаконными, Вашингтон перешел на режим 10-процентных тарифов. Срок действия этих мер истекает в пятницу, 24 июля. Новый набор пошлин будет введен по итогам расследования практики принудительного труда, что позволит Трампу избежать использования чрезвычайных полномочий, отмененных Верховным судом. Ожидается, что их размер составит от 10 до 12,5 процента, и они затронут порядка 60 стран, среди которых — ЕС, Китай, Сингапур, Швейцария, Норвегия, Индонезия, Малайзия, Камбоджа, Таиланд, Южная Корея, Вьетнам, Тайвань, Бангладеш, Мексика, Япония и Индия.

Попытка Трампа возобновить торговую войну происходит на фоне эскалации конфликта между США и Ираном, что уже привело к кризису на энергетических рынках и к экономическому ущербу рядовым американцам: цены на бензин перевалили через отметку в четыре доллара за галлон.