13 июля в Шуше состоялась церемония открытия IV Шушинского глобального медиафорума на тему «Миссия медиа в продвижении мира: восстановление правды и возрождение доверия». Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы участников данного форума, на самом деле обозначил основные стратегические акценты различных аспектов реализуемой в нашей стране государственной политики. Хотелось бы принципиально отметить, что такого рода мероприятия и озвученные президентом основные мысли должны быть последовательно проанализированы. В данном случае нельзя ограничиваться всего лишь оперативным освещением самого мероприятия, поскольку простая информативность без смыслового наполнения ограничивает политическую силу конкретной инициативы.

Анализ необходим и для того, чтобы пресечь манипуляции, которые осуществляются посредством социальных сетей и тем самым минимизируют политический вес данного форума.

Учитывая ту информационную истерику, которую мы имели возможность наблюдать в первые дни сразу после проведения форума, можно предположить, что дату 13 июля ещё долго будут вспоминать. Более того, этот форум внесет свои коррективы во внешнюю политику некоторых стран.

В ответах президента можно увидеть практически все стратегические акценты реализуемой им государственной политики. Более того, в своих ответах президент раскрывает политический смысл конкретных исторических событий, указывая на истину, которая долгие годы скрывалась от широкой общественности. Таким образом, глава государства продолжает последовательно ломать стереотипы международных отношений. Стереотипы, которые на протяжении многих лет воспринимались в качестве обязательного геополитического фона в структурировании отношений между странами.

Надо понимать, что Шушинский глобальный медиафорум — это не концертная программа, завершающаяся опусканием театрального занавеса. Форум, как отражение новой реальности, знаменует собой начало нового этапа развития. Для того, чтобы рядовой гражданин не стал жертвой информационных манипуляций, чрезвычайно важно уметь читать между строк. Глава государства, отвечая на вопросы журналистов, обозначил все принципиальные акценты, которые вносят ясность в вопросы, долгие годы используемые в качестве инструмента для «грязных» манипуляций.

Коротко отметим несколько знаковых эпизодов из ответов президента, которые позволяют нам увидеть стратегические цели и глубокий смысл реализуемой в стране государственной политики.

1. «Вероятно, во время своего первого визита они увидели здесь лишь руины, а теперь перед ними города. Они видят людей, которые живут в новых квартирах, в новых домах». Этими словами президент даёт чётко понять, что именно Азербайджан принёс в регион мир и процветание. Этими словами глава государства также напоминает международной общественности, что армянская оккупация и политика в поддержку этой оккупации принесли региону разруху. В то время как Победа Азербайджана, как раз наоборот, принесла региону мир во всех своих проявлениях. Факт давления на Азербайджан международная общественность должна расценивать исключительно как свидетельство воспрепятствования развитию всего региона. Иными словами, всё ещё есть те, кто не желает, чтобы наш регион был самодостаточным.

2. «При этом существовали различные факторы, которые либо могли способствовать, либо, наоборот, препятствовали тому, чтобы Азербайджан стал одним из международных транспортных узлов». Эти слова открыто указывают на то обстоятельство, что были и есть страны, которые всё ещё препятствуют превращению региона в один из стратегически значимых мировых хабов. Причина тому очевидна: ведь если регион как единое геополитическое пространство превратится в признанный мировой логистический хаб, то возможность оказывать давление извне сильно ограничится, а сами страны региона сблизятся до стратегического партнёрства.

3. «И, конечно, одним из важных факторов, на мой взгляд, является способность влиять — одним лишь словом или заявлением — на события, происходящие за пределами собственных границ. Азербайджан неоднократно демонстрировал такую способность». Эти слова президента уже открыто оформляют претензии страны на особый геополитический статус. Согласитесь, что ведомая страна априори не сможет позволить себе делать такого рода заявления.

4. «Также, считаю, одним из факторов, который может быть отнесён к данному термину, является ответственность — ответственность за происходящее внутри страны и в определённой степени ответственность за весь регион». Таким образом, чувство ответственности и способность быть ответственным для президента являются определяющим критерием в процессе построения двусторонних и многосторонних отношений. Иными словами, содержание двусторонних отношений зависит не от разницы в потенциалах между сторонами, а от чувства ответственности. Диктат в отношениях недопустим. Тем самым ответственность президент определяет в качестве одного из основных критериев морального кодекса современной системы международных отношений. Только одно уже это видение главы государства может быть предметом научных обсуждений.

5. «Европейский рынок — это премиальный рынок, рынок с наилучшими ценами. Поэтому мы крайне заинтересованы в наращивании наших экспортных мощностей». То есть Азербайджан в своём развитии не намерен ограничиваться потенциалами одного региона. Президент тем самым оформляет претензии страны на статус мирового игрока или как минимум на статус постоянного участника глобального рынка.

6. «Да, мы находимся прямо в центре военных конфликтов. Один наш сосед — на севере — находится в состоянии войны, а другой — на юге. А мы находимся прямо между ними. И, конечно же, вопросы защиты нашей страны и возможного содействия поиску мирного решения возникшей ситуации серьёзно беспокоят нас». А эти слова учат нас бдительности, они указывают на то, что в геополитике ни в коем случае нельзя терять чувство реальности. Состояние границ определяет уровень безопасности страны.

7. «Думаю, важнейшим вопросом станет то, каким будет регион после достижения мира». Глава государства даёт понять, что для обеспечения устойчивого мира в регионе важным фактором является единое восприятие мира всеми странами данного региона. Именно поэтому ближайшая задача национальных дипломатий стран региона будет заключаться в достижении тождественности восприятия мира.

8. «Знаете, одна из причин, по которой мы очень чутко реагируем на такого рода вопросы, заключается в том, что мы сами жили как колония. В XIX веке Азербайджан был колонизирован, и мы жили в составе колонии». Данные слова уже на официальном уровне оформляют отказ от пресловутых исторических стереотипов. Однако здесь необходимо чётко понимать, что это вовсе не означает игнорирование истории. Как раз наоборот, именно адекватное восприятие истории позволяет извлекать из неё максимально правильные уроки. Если позволить себе в данном контексте пофилософствовать, то порою врагами нас делает не история, а наши ошибки из-за неадекватного ее восприятия.

9. «Южный Кавказ изменился, причём кардинально. И в данном случае, может быть, можно говорить, что толчком этому стала Вторая Карабахская война, которая сместила очень многие пласты, которые считались уже устоявшимися и такими закаменелыми», «И без контактов, без как бы щупанья пульса это сделать будет очень трудно, потому что старые методологии восприятия Южного Кавказа устарели совершенно». Эти слова необходимо воспринимать уже как открытый месседж о необходимости считаться с интересами стран региона. Только лишь соблюдение национальных интересов стран региона может быть поводом для обсуждения реализации того или иного конкретного проекта. Именно такого влиятельного игрока в лице Азербайджана заработал регион после нашей Победы. Все заинтересованные стороны должны чётко понимать, что наш регион впредь не может быть разменной валютой в глобальной геополитической борьбе за расширение сфер влияния.

10. «Мы не позволили вовлечь нас в геополитические интриги, не позволили никому из внешних игроков использовать нас в своих целях либо против другого, либо непонятно против кого» и «Поэтому для нас на сегодняшний день единственным риском являются, ну, определённые попытки вовлечь Азербайджан в какие-то авантюры». Данная установка президента является прямым отражением независимой политики. «Независимость» становится определяющим понятием общественно-политического мышления каждого ответственного гражданина. Кроме того, глава государства указывает также и на то, что никакие манипуляции не могут быть причиной потери в международных отношениях чувства адекватности и трезвого взгляда.

11. «Азербайджанский народ должен вечно жить как гордый народ, как народ-победитель. Национальная идентичность должна быть превыше всего, национальное достоинство должно быть превыше всего». Эти слова должны стать смысловыми наполнителями современной азербайджанской идеологии. Такие понятия, как «гордость», «национальное достоинство» и «народ-победитель», должны быть в числе ценностных приоритетов национальной идеологии Азербайджана.