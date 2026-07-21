В Чечне создали элитный батальон Росгвардии имени Байсангура Беноевского, который курирует 18-летний сын главы республики Адам Кадыров. Об этом сообщает «Новая газета Европа».

По данным издания, подразделение формировалось для участия в войне против Украины. Однако его бойцы преимущественно находятся в части в Грозном и почти не участвуют в боевых действиях. При этом военнослужащие получили федеральные выплаты в размере 195 тысяч рублей.

Журналистам удалось подтвердить только две поездки подразделения в зону боевых действий. Первая состоялась весной 2024 года, когда в Запорожскую область отправились около 20 бойцов во главе с командиром Бекханом Чалаевым — другом Адама Кадырова. Второй выезд прошёл в августе 2025 года уже без участия Чалаева.