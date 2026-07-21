Официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию имеет значение, выходящее далеко за рамки двусторонних отношений. Речь идет не просто о переговорах по энергетике, инвестициям или транспортным маршрутам. Визит отражает гораздо более глубокий процесс — изменение германского взгляда на Южный Кавказ. На протяжении десятилетий Берлин рассматривал регион преимущественно через отношения с Москвой. В период канцлерства Ангелы Меркель именно Россия оставалась главным адресатом немецкой политики на постсоветском пространстве. Южный Кавказ воспринимался как зона традиционного российского влияния, а взаимодействие с Азербайджаном, Грузией и Арменией зачастую строилось с учетом этого обстоятельства.

Подобный подход находил отражение не только в официальной политике, но и в деятельности части немецкого политического истеблишмента. Показательна история бывшего руководителя Ведомства федерального канцлера Рональда Пофаллы, который после ухода с государственной службы участвовал в неформальных контактах с представителями российского истеблишмента, в том числе в Баку.

Однако события последних лет существенно изменили стратегические расчеты Берлина. Война в Украине, энергетический кризис, разрыв прежней модели отношений с Москвой и постепенное ослабление российского влияния заставили Германию по-новому взглянуть на весь регион. Сегодня в Берлине все отчетливее понимают, что Южный Кавказ — это не периферия российской политики, а самостоятельный геополитический центр, значение которого постоянно растет. Здесь пересекаются энергетические маршруты, транспортные коридоры, интересы Европы, Турции, Центральной Азии и Ближнего Востока. Игнорировать эту реальность уже невозможно.

Особое место в новой региональной конфигурации занимает Азербайджан. За последние годы Баку сумел выстроить многовекторную внешнюю политику, развивая отношения одновременно с Европейским союзом, Турцией, государствами Центральной Азии, странами Ближнего Востока и Соединенными Штатами. При этом ключевой особенностью азербайджанской дипломатии остается ориентация на собственные национальные интересы, а не на логику противостояния между крупными центрами силы.

Именно поэтому Германия сегодня заинтересована в Азербайджане значительно больше, чем несколько лет назад. Речь уже идет не только о поставках газа. Баку рассматривается как важный участник Среднего коридора, партнер в сфере зеленой энергетики, логистики, промышленной кооперации и инфраструктурных проектов, соединяющих Европу и Азию.

Символично, что в рамках нынешнего визита будет подписано Совместное заявление о Стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия. Такие документы не подписываются исключительно ради протокола. Они фиксируют готовность сторон выстраивать долгосрочные отношения и задают политическую рамку сотрудничества на годы вперед.

Безусловно, говорить о полном отказе Германии от старых подходов пока преждевременно. В немецком политическом классе сохраняются представители поколения, для которого постсоветское пространство по-прежнему ассоциируется прежде всего с Россией. Однако общая тенденция становится все более очевидной. Берлин постепенно начинает воспринимать государства Южного Кавказа как самостоятельных субъектов международной политики, а не как элементы чужой сферы влияния.

Именно в этом заключается главный политический смысл нынешнего визита Ильхама Алиева. Германия демонстрирует готовность строить отношения с Азербайджаном напрямую, исходя из взаимных интересов, а не через призму российско-европейских отношений. Если еще несколько лет назад Южный Кавказ в немецкой внешней политике оставался приложением к российскому направлению, то сегодня он превращается в самостоятельное стратегическое пространство. И Азербайджан становится одним из ключевых партнеров Германии в новой архитектуре отношений между Европой и Евразией.