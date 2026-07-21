Израильские военные возводят в секторе Газа земляной вал, который бы защитил военнослужащих и израильские поселения вблизи анклава от атак, сообщает AP со ссылкой на спутниковые снимки.

По этим данным, израильские военные насыпают гигантский земляной барьер, который отделит свыше 50% контролируемой ими территории от остальной части сектора. За последние месяцы возведено свыше 23 км преграды, тянущейся сквозь разрушенные населенные пункты; это более чем в половину длины анклава в 40 км.

Вдоль вала также создают зону безопасности, в том числе с разведывательным оборудованием. Однако военные источники отказались уточнять, как далеко будут тянуться укрепления.

Представитель ЦАХАЛ подтвердил агентству, что земляные работы идут вдоль демаркационной линии прекращении огня («желтая линия»), на которую Израиль отвел войска по соглашению от октября 2025 года о перемирии с движением ХАМАС. Предполагалось, что линия будет отмечать временное разделение территории до дальнейшего отвода ЦАХАЛ. Однако, поясняет AP, реализация соглашения забуксовала, в ХАМАС отказались разоружиться, а израильские войска, по-видимому, укрепляют свои позиции.