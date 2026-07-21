Азербайджан поставляет природный газ в 10 стран Европейского союза, внося существенный вклад в укрепление энергетической безопасности Европы.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

По словам главы государства, помимо экспорта газа, Азербайджан также поставляет нефть на немецкий рынок и намерен в перспективе начать экспорт в Европу зеленой энергии.

Президент подчеркнул, что с учетом этих направлений сотрудничество Азербайджана с европейскими партнерами в энергетической сфере будет и дальше активно расширяться.