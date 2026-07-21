Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что подписанные сегодня с Германией документы выведут двусторонние отношения на новый уровень.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Мы давно стремились к началу стратегического диалога и сегодня достигли этой цели», — отметил глава государства.

По словам Ильхама Алиева, Германия как ведущая страна Евросоюза усиливает влияние на Южном Кавказе. Президент добавил, азербайджано-германские отношения будут способствовать сотрудничеству, миру и стабильности в регионе.