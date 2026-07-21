Министр обороны Йемена Тахер аль-Укайли заявил, что вооруженные силы международно признанного правительства готовы начать масштабную военную операцию против радикального движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

По словам главы оборонного ведомства, йеменская армия находится «на самом высоком уровне боевой готовности и морального духа» и готова положить конец власти хуситов, начав «войну за свободу».

Аль-Укайли также обратился к жителям районов, находящихся под контролем хуситов, призвав их не вступать в ряды мятежников. Он заявил, что конфликт для движения «Ансар Аллах» станет «заранее проигрышной войной».

Как отмечает Al Jazeera, в ряде районов Йемена уже возобновились вооруженные столкновения между правительственными силами и хуситами, что может свидетельствовать о переходе конфликта в новую фазу.