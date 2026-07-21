Депутаты Госдумы России на пленарном заседании приняли поправки о выдворении мигрантов за дискриминацию и нарушение прав и свобод человека, а также неповиновение военнослужащим на границе. Поправки приняты ко второму чтению законопроекта о расширении перечня оснований для выдворения мигрантов.

Изначально предлагалось увеличить с 22 до 43 число статей Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусматривающих выдворение иностранных граждан, однако с учетом поправок их количество составит 45.

Так, выдворение будет грозить за дискриминацию, то есть за нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам. Аналогичное наказание предусмотрено за неповиновение требованиям военного при переходе через границу.