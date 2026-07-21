Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с командирами семи армейских корпусов и 30-го корпуса морской пехоты. Главными темами стали подготовка к возможным действиям России на северном направлении, защита от беспилотников и усиление фронтовой ПВО.

По словам Зеленского, командиры доложили об обстановке на линии фронта, активности российских войск и мерах противодействия. Отдельное внимание уделили обороне Херсона, Никополя и других населенных пунктов Днепропетровской области.

Также участники обсудили подготовку к различным сценариям на Черниговско-Киевском направлении с учетом данных разведки и дальнейшие шаги по реформированию корпусной структуры Вооруженных сил Украины. «Был заслушен доклад о нашей подготовке к разным вариантам развития событий на Черниговско-Киевском направлении, учитывая информацию от разведки и постоянный поиск Россией дополнительных путей затягивания и расширения войны», — отметил глава государства.