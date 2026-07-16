В Наримановском районе Баку возник пожар в отеле, постояльцев объекта эвакуировали.

Согласно информации, на горячую линию «112» ведомства поступил вызов о возгорании в отеле на улице Кёроглу Рагимова. На место происшествия были незамедлительно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание в сауне на первом этаже объекта удалось ликвидировать в короткие сроки, не допустив распространения огня.

В рамках мер безопасности постояльцы отеля, которые не могли самостоятельно покинуть задымленное здание, были эвакуированы. В результате пожара на площади 10 кв.м выгорела паровая комната сауны.

Большая часть помещения и отеля в целом была защищена от огня, пострадавших нет.