Война между Россией и Украиной вступила в новую фазу. Ещё недавно главной угрозой для российских военных объектов были удары по аэродромам, нефтебазам и железнодорожной инфраструктуре. Теперь же Киев стремительно переносит боевые действия на море. За последние дни украинские беспилотные силы заявили о поражении более сотни российских судов в Азовском море, причём речь идёт не только о военных кораблях, но и о танкерах, грузовых судах и вспомогательном флоте. Даже если часть этих заявлений требует независимого подтверждения, сам масштаб кампании уже заставил Москву пересматривать меры безопасности в акватории и усиливать защиту морских коммуникаций.

По данным украинской стороны, только за последние девять дней под удары попали 116 российских судов, а в отдельные сутки сообщалось о поражении 15–20 единиц флота. Основными целями становятся танкеры, сухогрузы, буксиры и суда обеспечения, которые, по утверждению Киева, используются для снабжения российских войск, перевозки топлива и военных грузов.

Таким образом, Украина фактически реализует новую стратегию. Если раньше морские беспилотники были нацелены прежде всего на корабли Черноморского флота, то теперь под ударом оказалась вся транспортная система России в Азовском море. Военное руководство Украины не скрывает задачи операции: не столько уничтожить как можно больше судов, сколько сделать само судоходство рискованным и дорогостоящим, вынудив Россию тратить дополнительные ресурсы на сопровождение конвоев, патрулирование и противодиверсионную оборону.

Особое значение Азовского моря объясняется его ролью в обеспечении оккупированных территорий юга Украины и Крыма, а также использованием этого маршрута для экспорта российского зерна и нефтепродуктов. Любые перебои здесь автоматически увеличивают нагрузку на альтернативные транспортные направления и снижают гибкость российской логистики.

Не менее важен и психологический эффект: раньше владельцы коммерческих судов воспринимали Азовское море как относительно безопасную акваторию, а теперь риск атак становится фактором, который неизбежно учитывают судоходные компании, страховщики и фрахтователи. Даже единичные успешные удары способны повысить стоимость страхования, увеличить расходы перевозчиков и осложнить работу российских портов.

По информации Reuters, Россия уже ограничила судоходство в Азовском море и рассматривает возможность перенаправления части грузопотока через черноморские и балтийские порты. Такое решение означает увеличение транспортного плеча, рост затрат на перевозки и дополнительную нагрузку на портовую инфраструктуру других регионов.

Эксперты отмечают, что подобная стратегия напоминает концепцию экономического истощения противника. Вместо попыток уничтожить крупные боевые корабли Украина делает ставку на постепенное увеличение издержек России, когда каждое сопровождение судна требует дополнительных сил, каждая атака вынуждает усиливать систему наблюдения, а каждая новая мера безопасности обходится бюджету значительно дороже, чем стоимость самих морских беспилотников.

Кроме того, подобная тактика вынуждает российское командование перераспределять ресурсы. Средства ПВО, катера охраны, авиация и подразделения флота всё чаще используются не для выполнения наступательных задач, а для защиты собственных коммуникаций. Это снижает оперативную гибкость российских сил и создаёт дополнительную нагрузку на Черноморский и Азовский флоты.

The Financial Times уже назвала нынешнюю кампанию беспрецедентной по масштабам применения морских беспилотников. По оценке издания, столь систематического использования морских дронов против транспортной инфраструктуры и судоходства не наблюдалось даже во время многих современных вооружённых конфликтов.

Россия, в свою очередь, обвиняет Украину в терроризме и заявляет, что атаки затрагивают также гражданские суда. Киев отвечает, что удары наносятся исключительно по объектам, которые используются для обеспечения российских военных операций и снабжения армии.

Для государств Черноморского региона происходящее означает дальнейший рост рисков для международного судоходства. Любое расширение зоны боевых действий на море неизбежно отражается на стоимости страхования, цене фрахта, графиках поставок и устойчивости транспортных коридоров, связывающих Европу, Кавказ и Ближний Восток.

Сегодня становится очевидно, что современная война всё меньше ограничивается линией фронта. Контроль над логистикой, транспортными маршрутами и цепочками поставок превращается в один из ключевых факторов успеха. И именно море постепенно становится новой ареной, где решается не только военный, но и экономический баланс сил между сторонами конфликта.