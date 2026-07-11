Президент США Дональд Трамп сообщил, что вновь прошел медосмотр с «идеальными» результатами.

«Я только что на отлично прошел медосмотр в военно-медицинском Центре имени Уолтера Рида, я прохожу его каждые шесть месяцев, в этот раз я также попросил провести еще один когнитивный тест, будучи единственным президентом, который это делал, я успешно прошел все тесты и правильно ответил на все вопросы», — написал американский лидер в Truth Social.

По мнению президента США, «мало кто в округе Колумбия смог бы повторить подобное», включая журналистов газеты The New York Times (NYT), которых Трамп обвинил в распространении неправдивых новостей о нем.