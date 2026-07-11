Ирак, США и Сирия работают над проектом восстановления нефтепровода Киркук — Банияс, который позволит транспортировать иракскую нефть к Средиземному морю, минуя Ормузский пролив. Об этом сообщает портал Middle East Eye.

По данным издания, о планах по возобновлению работы нефтепровода может быть объявлено уже на следующей неделе во время встречи премьер-министра Ирака Али аз-Зейди с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Нефтепровод Киркук — Банияс был построен компанией Iraq Petroleum Company и введен в эксплуатацию в 1952 году. Его пропускная способность составляла около 300 тыс. баррелей нефти в сутки. Работа трубопровода была прекращена после того, как Сирия поддержала Иран во время ирано-иракской войны 1980–1988 годов.

После вторжения США в Ирак в 2003 году инфраструктура получила серьезные повреждения и с тех пор не используется.

Как отмечают источники Middle East Eye, трубопровод нуждается в масштабной реконструкции. По мнению одного из собеседников издания, целесообразнее полностью заменить магистраль, а реализация проекта может занять от двух до трех лет.

Для выполнения работ уже сформирован консорциум американских компаний.