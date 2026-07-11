Военное министерство США в пятницу на своем сайте опубликовало четвертый пакет архивных данных о неопознанных летающих объектах (НЛО).

В проекте публикации ранее секретных данных, как и в предыдущих трех документах, задействованы Белый дом, Пентагон, Управление директора Национальной разведки, министерство энергетики, ФБР, НАСА и другие ведомства, отмечается на сайте. В сообщении Пентагона говорится, что он продолжит публиковать дополнительные файлы на постоянной основе.

Первый блок данных о предполагаемых НЛО был опубликован Пентагоном 8 мая. Спустя две недели, 22 мая, военное министерство обнародовало вторую часть архивных документов, среди которых фигурировала видеозапись неидентифицированного летающего объекта над Ираком от 1 мая 2022 года. Она содержит пояснение, что на пленке запечатлен, возможно, истребитель Су-27 или Су-35. Позднее, 12 июня, была опубликована третья часть архивных данных.

О намерении обнародовать информацию об НЛО объявил в конце апреля президент США Дональд Трамп. При этом он уточнил, что в недалеком прошлом обсуждал тему НЛО в том числе с американскими военными летчиками, наблюдавшими такого рода явления. Они, по словам президента США, говорили, что «видели такое, во что невозможно поверить».

В феврале американский лидер пообещал, что правительство США начнет публиковать документы о предполагаемых внеземных формах жизни и неопознанных летающих объектах. Как уточнил президент, он поручит военному министру Питу Хегсету, а также всем причастным ведомствам «начать процесс выявления и публикации правительственных документов», касающихся, предположительно, «инопланетной и внеземной жизни, неопознанных аномальных явлений и неопознанных летающих объектов, а также любой другой информации, относящейся к этой очень сложной, но чрезвычайно интересной и важной теме».