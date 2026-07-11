Положительные заявления президента США Дональда Трампа относительно приобретения Турцией истребителей F-35, прозвучавшие на саммите НАТО в Анкаре, вызвали беспокойство в Афинах, пишет Агентство «Анадолу».

Один из бывших премьер-министров Греции Алексис Ципрас, выступая на панельной дискуссии, организованной журналом «Экономист», заявил: «Последние события вызывают серьезную обеспокоенность — как в отношении европейской безопасности, так и в отношении национальной безопасности».

Критика, обращенная Ципрасом в адрес правительства Кириакоса Мицотакиса, касалась отказа от многосторонней внешней политики в пользу политики «открытого чека». Ципрас отметил, что в период, когда США возглавлял Джо Байден, Мицотакис, находившийся тогда в оппозиции, допускал настолько «крайние действия», что даже называл его, находившегося у власти, «трампистом».

«В сложившейся сегодня ситуации F-35, F-16, Eurofighter и американские авиационные двигатели поставляются в Турцию, а у нас нет возможности проложить кабель на остров Чобан. Не сомневайтесь, дело обстоит именно так. Мы находимся в ситуации, когда наша национальная безопасность находится под угрозой», — сказал экс-премьер.

Ципрас, отметив, что во время своего пребывания на посту премьер-министра он выдвигал требования к США в обмен на соглашение об использовании военной базы «Суда» сроком на 5 лет, обвинил Мицотакиса в том, что тот предоставил право на использование шести различных баз, включая Дедеагач, на неограниченный срок.

Что касается позитивных заявлений Трампа о приобретении Турцией истребителей F-35, Ципрас назвал их «национальным поражением», отметив, что Турция добилась многих успехов, таких как приобретение истребителей F-16, F-35 и Eurofighter, а также заключение соглашения с Ливией об определении морских зон ответственности.