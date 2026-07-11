Представители посольств Литвы, Латвии и Эстонии в Москве отрицают предоставление своего воздушного пространства Украине для атак на Россию. Об этом говорится в переданном в МИД РФ совместном заявлении временных поверенных стран Балтии, сообщило литовское внешнеполитическое ведомство.

В заявлении три балтийские республики указали, что «официальная позиция Латвии, Эстонии и Литвы последовательно высказывалась на разных уровнях». Они также обвинили Москву в распространении недостоверной информации и повышении напряженности.