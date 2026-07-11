В Греции истребитель F-16 Военно-воздушных сил совершил аварийную посадку после возгорания двигателя. Инцидент произошел 9 июля в аэропорту на острове Закинф, передают СМИ.

По данным греческого телеканала ERT, самолет вылетел с авиабазы «Араксос», однако вскоре после взлета у него загорелся двигатель. Пилот принял решение об экстренной посадке и успешно приземлил истребитель с убранными шасси.

После касания взлетно-посадочной полосы самолет проскользил по покрытию, что привело к усилению возгорания. Огонь охватил хвостовую часть и одно из крыльев, над самолетом поднялись густые клубы черного дыма.

Пожарные оперативно прибыли на место и быстро ликвидировали возгорание. По информации ERT, пилот не пострадал.

Видео с места происшествия появилось в социальных сетях и распространилось в СМИ. На кадрах видно горящий истребитель, который после аварийной посадки окутан густым дымом.