Президент Молдовы Майя Санду выдвинула предпринимателя Василе Тофана на пост премьер-министра страны после отставки Александру Мунтяну, который покинул должность на фоне серии политических скандалов. Об этом сообщает Politico.

О решении глава государства объявила 11 июля на пресс-конференции в Кишиневе после консультаций с парламентскими партиями.

Выступая перед журналистами, Тофан обозначил ключевые задачи будущего правительства. По его словам, в числе главных приоритетов — перезапуск экономики, ускорение реформ и обеспечение максимально быстрого продвижения Молдовы на пути к вступлению в Европейский союз.

Кандидатура Тофана должна получить поддержку парламента для утверждения нового состава правительства.