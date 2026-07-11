На юге Германии работает секретный завод компании Helsing, где производят ударные беспилотники с искусственным интеллектом для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, предприятие функционирует в условиях строгой секретности. На зданиях отсутствуют вывески и логотипы, сотрудники подписывают соглашения о неразглашении, а производство, как утверждается, может быть перенесено в другое место всего за сутки в случае угрозы.

Основной продукт компании — ударный беспилотник HX-2 весом 12 кг. Он оснащен системой искусственного интеллекта и изготовлен из прочного пеноматериала. Стоимость одного аппарата составляет около 17,5 тысячи евро, а подготовка оператора занимает несколько недель.

Компания Helsing была основана в 2021 году при поддержке венчурного фонда основателя Spotify Даниэля Эка. В команду вошли бывшие сотрудники Tesla, Apple, Meta и Palantir. Соучредитель компании Гундберт Шерф ранее работал советником Министерства обороны Германии.