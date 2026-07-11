После снижения НДС на продукты питания в Швеции все больше норвежцев отправляются за покупками через границу.

По данным норвежского издания VG, продукты в Норвегии в среднем стоят на 51 % дороже, чем в соседней стране. По сравнению с предыдущим исследованием газеты разрыв стал еще больше. В ноябре 2025 года продукты в Норвегии были дороже на 39 %.

Журналисты сравнили цены в норвежском супермаркете и магазине в шведском Стрёмстаде. Выяснилось, что продуктовая корзина стоимостью 7 902 норвежские кроны (около 790 долл) в Норвегии обходится всего в 5 234 кроны (около 523 долл) в Швеции. Таким образом, покупатели экономят 2 668 крон (около 267 долл) за одну поездку.

По словам сотрудников шведских магазинов, большинство покупателей из Норвегии приезжают за мясом, молочными продуктами и другими товарами повседневного спроса. Дополнительным преимуществом остаются более низкие цены на топливо, поэтому даже расходы на дорогу быстро окупаются.

Представители норвежской пищевой отрасли выражают обеспокоенность. Они считают, что из-за растущего потока покупателей в Швецию Норвегия может потерять часть налоговых поступлений и рабочих мест. Эксперты отмечают, что главной причиной ценовой разницы стало снижение шведского НДС на продукты питания, а не курс валют, как это было раньше.