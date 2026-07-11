Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в суд на экс-депутата от своей партии («Гражданский договор») Софию Освсепян и бывшего коллегу по парламентской фракции «Елк», главу партии «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна.

Армянские СМИ сообщают, что данные об этом представлены на портале судебной информации Datalex.

Пашинян требует у Овсепян извинений за свои оскорбительные высказывания, опровержени указанных обвинений в фальсификации парламентских выборов. В качестве компенсации за оскорбления Пашинян требует 2 млн драмов ($5,4 тыс.), за клевету – 4 млн ($10,8 тыс.).

Иск против Марукяна опубликован в неполном виде, требования по нему не указаны. Указано только основание для иска – это видео в телеграм-канале Марукяна, также опубликованное вскоре после выборов.