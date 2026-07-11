В результате ночного удара российских войск по Киеву пострадали 10 человек, включая одного ребенка, информирует Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В Соломенском районе зафиксировано возгорание трехэтажного офисно-складского здания. Также поврежден железнодорожный локомотив на другой локации.

В Дарницком районе обломки упали на проезжую часть Харьковского шоссе, что привело к пожару в электрощитовой, которая питает светофоры. Кроме того, загорелась трансформаторная подстанция. В соседних жилых домах выбиты стекла, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В Днепровском районе горит складское помещение.

По данным Telegram-каналов, для атаки применялись баллистические ракеты из комплекса С-400. В сети публикуются кадры с клубами дыма над городом.