Движение коммерческих судов через Ормузский пролив сокращается третий день подряд из-за военной эскалации между США и Ираном, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию Windward, которая занимается отслеживанием морских грузопотоков.

По ее данным, за последние 12 часов через пролив прошло всего шесть судов, по сравнению с 18-22 судами, которые обычно пересекали его всего несколько дней назад.

В то же время компания указывает, что растет число «скрытых транзитов», когда суда отключают свои транспондеры, чтобы скрыть свое местоположение. На такие суда сейчас приходится почти 40% всего трафика, что является самым высоким показателем за последние шесть дней.

Ранее портал Axios сообщил, что власти США требуют, чтобы Иран не позднее субботы публично признал Ормузский пролив полностью открытым для судов.

«США дали Ирану до субботы включительно, чтобы публично объявить об отказе от обстрела судов. Также от Тегерана требуют, чтобы он признал Ормузский пролив полностью открытым», — говорится в публикации.