Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

В ходе беседы лидеры обсудили сотрудничество между Саудовской Аравией и США, а также пути его развития в различных сферах, и обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов.

Особое внимание стороны уделили ситуации на Ближнем Востоке, включая переговоры между США и Ираном.

Кроме того, они подчеркнули важность обеспечения и защиты безопасности морских путей, а также поддержки усилий по укреплению региональной безопасности и стабильности.