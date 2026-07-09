Эскалатор №3, расположенный у первого выхода станции «28 Мая» Бакинского метрополитена, будет временно выведен из эксплуатации в связи с плановыми работами по техническому обслуживанию и проверке, сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Отмечается, что на эскалаторах типа Victoria FT-935, эксплуатируемых с 2012 года, в целях обеспечения безопасной и надежной эксплуатации поочередно проводятся плановые техническое обслуживание и ремонт.

Подчеркивается, что на период проведения ремонтных работ для обеспечения комфортного передвижения пассажиров остальные три эскалатора на данном выходе будут работать в непрерывном режиме.

По информации метрополитена, ремонтные работы продлятся с 10 июля по 1 августа.