Вашингтон вовсю продолжает поставки вооружений и военных технологий Киеву, Москва это прекрасно знает и не носит розовых очков.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение США предоставить Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, передает ТАСС.

«Что касается Patriot, то да, это очевидный факт: Соединенные Штаты вообще продолжают поставки вооружений, поставки военных технологий на Украину. Это действительно, мы это знаем. Мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент [РФ Владимир] Путин», — сказал представитель Кремля.