Иранские государственные СМИ впервые опубликовали видеокадры разрушенной резиденции верховного лидера страны Али Хаменеи в Тегеране, где он погиб в результате американо-израильского удара в феврале этого года. Видео появилось в день похорон аятоллы.

На кадрах видны разрушенные здания комплекса, завалы и последствия авиаударов. Ранее газета The New York Times опубликовала спутниковый снимок резиденции Хаменеи, сделанный после удара. На нем видны остатки каркаса здания, которые покрыты черным пеплом.

Али Хаменеи погиб 28 февраля в ходе совместной операции США и Израиля против Ирана. В момент удара верховный лидер находился в своем рабочем кабинете.