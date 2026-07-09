Министр обороны Исраэль Кац заявил, что Израиль не планирует выводить свои войска с территории Ливана, фактически опровергнув слова президента США Дональд Трамп.

Как сообщает The Times of Israel, Кац подчеркнул, что Израиль самостоятельно принимает решения относительно военного присутствия в Ливане.

«Мы не просили ни у кого разрешения войти в Ливан и не нуждаемся в разрешении, чтобы оставаться там», — заявил министр.

По его словам, израильские силы продолжат находиться на территории Ливана для защиты жителей Галилеи и других северных районов страны от угроз со стороны «Хезболла». Кац добавил, что армия Израиля будет проводить необходимые операции до тех пор, пока группировка не будет разоружена и угроза безопасности не исчезнет.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что Израиль готовится вывести войска из Ливана. По его словам, этот вопрос обсуждался с премьер-министром Биньямин Нетаньяху, а отношения между Израилем и Ливаном, по его оценке, постепенно улучшаются.