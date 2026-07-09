В Армении задержали члена оппозиционной партии «Мать-Армения» Арегназ Манукян. Об этом в соцсети Facebook сообщил ее адвокат и однопартиец Манук Сукиасян.

«Несколько минут назад была подвергнута приводу член правления партии «Мать-Армения» Арегназ Манукян», — написал он.

На парламентских выборах 7 июня Манукян баллотировалась по избирательному списку партии «Процветающая Армения». В июне сотрудники Следственного комитета республики провели обыск в доме Манукян. Это произошло в рамках расследования уголовного дела в отношении арестованного лидера «Матери-Армении» Андраника Теваняна, которого обвиняют в госизмене и шпионаже.