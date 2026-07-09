Яхта «Грейсфул», которую связывают с президентом РФ Владимиром Путиным, была перебазирована из Балтийского моря в гавань Североморска — главную базу Северного флота России, выяснила датская радиовещательная корпорация DK.

Судно, а также военный корабль «Воевода», входивший в сопровождавший яхту конвой, видны на спутниковых снимках порта, сделанных 5 июля. Кроме того, обращает внимание DK, «Воевода», следовавший с отключенным транспондером, ненадолго включил его, находясь примерно в 70 километрах от порта Североморска.

«Грейсфул» и сопровождавшие ее корабли были замечены в конце июня у побережья Дании. Конвой передал сообщение, что якобы направляется в Стамбул. По данным DK, затем конвой прошел у побережья Норвегии к российским водам.

Эксперты считают, что «Грейсфул» (после начала войны судно переименовали в «Косатку») отправили в порт на Северном море для того, чтобы защитить яхту от атак украинских беспилотников.