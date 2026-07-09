В ночь на 9 июля в российских городах Тверь и Михайловск Ставропольского края беспилотники атаковали базы по хранению нефтепродуктов. В результате ударов на обоих объектах вспыхнули пожары.

По данным телеграм-каналов, в городе Михайловске Шпаковского округа Ставропольского края под удар беспилотников попала нефтебаза «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт». Это предприятие занимается хранением, перевалкой и реализацией нефтепродуктов через нефтебазы и сеть АЗС «Лукойл» на юге и в центре России.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил факт атаки, однако назвал место попадания «промышленным объектом» в соседнем хуторе Вязники Шпаковского округа.

Кроме того, в эту же ночь беспилотники атаковали нефтебазу «Тверьнефтепродукт» в городе Тверь, расположенном к северу от Москвы.

На опубликованных в сети видеозаписях виден пожар в районе как минимум одного из резервуаров предприятия. Над территорией объекта поднимаются пламя и дым. Информации от местных властей о масштабах пожара на нефтебазе в Твери и о пострадавших пока нет.