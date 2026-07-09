Армия Ирана заявила о нанесении ударов по американским военным базам в Кувейте и Бахрейне.

Об этом сообщила государственная телерадиокомпания страны.

в Бахрейне после объявления воздушной тревоги прозвучали несколько взрывов. МВД Бахрейна подтвердило включение сирен и призвало жителей следовать указаниям служб безопасности. Позднее государственное телевидение сообщило, что силы ПВО страны перехватывают воздушные цели. Информации о последствиях произошедшего пока не поступало.

О работе противовоздушной обороны сообщили и в Кувейте. Генштаб страны заявил в X, что системы ПВО отражают атаку ракет и беспилотников. В ведомстве предупредили, что звуки взрывов могут быть связаны с их работой, и призвали граждан соблюдать меры безопасности.