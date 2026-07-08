Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили двусторонние отношения между Турцией и Великобританией, а также региональные и глобальные события.

Управление коммуникаций администрации президента Турции сообщило о встрече Эрдогана со Стармером, состоявшейся в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре.

Согласно заявлению, в ходе переговоров лидеры рассмотрели вопросы развития турецко-британских отношений, а также актуальные региональные и международные процессы, сообщает «Анадолу».

Эрдоган отметил важность сотрудничества и тесного диалога между Турцией и Великобританией, подчеркнув, что страны продолжат развивать двусторонние отношения посредством новых шагов в предстоящий период.

Президент Турции заявил, что мировые события показали необходимость сохранения роли НАТО в обеспечении коллективной безопасности и защиты «трансатлантической связи».

Эрдоган также отметил, что союзники по НАТО, не являющиеся членами Европейского союза, должны иметь возможность участвовать в оборонных инициативах ЕС.

В ходе встречи лидеры подписали Документ о партнерстве в сфере безопасности и обороны между Турецкой Республикой и Великобританией.