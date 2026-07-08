Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон рассматривает возможность предоставить Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов MIM-104 Patriot.

По словам американского лидера, этот вопрос станет одной из тем обсуждения с украинской стороной.

«Эта техника — элитного уровня. Хотя для ведения войны вовсе не обязательно иметь именно такую технику. Поэтому один из вопросов, который мы собираемся обсудить, — это предоставление вам лицензии на производство комплексов Patriot. Это довольно здорово, не так ли?» — сказал Трамп.

Президент США также добавил, что после получения лицензии Украина сможет самостоятельно производить такие системы.

«После этого вы уже не сможете жаловаться, что мы поставляем вам недостаточно. Я бы сказал: производите их сами», — заявил Трамп.