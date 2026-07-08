Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Анкаре приняли итоговую декларацию, в которой подтвердили масштабную долгосрочную поддержку Украины, объявили о новых оборонных инвестициях и обозначили Россию как главную угрозу евроатлантической безопасности.

Согласно документу, государства альянса обязуются предоставить Украине в 2026 году военную помощь, вооружение и программы подготовки на общую сумму €70 млрд. Кроме того, союзники заявили о намерении сохранить поддержку Киева как минимум на аналогичном уровне и в 2027 году.

Помимо помощи Украине, страны НАТО объявили о новых оборонных закупках на сумму свыше $50 млрд. Также участники саммита договорились увеличить производство вооружений и ускорить внедрение передовых технологий, включая системы на основе искусственного интеллекта, для укрепления обороноспособности и усиления сдерживания России.

В декларации вновь подтверждена приверженность союзников принципу коллективной обороны, закрепленному в пятой статье Североатлантического договора, согласно которой нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех.

Отдельный раздел документа посвящен ситуации вокруг Ирана. Страны НАТО подчеркнули, что Тегеран не должен получить ядерное оружие, и призвали иранские власти обеспечить свободу судоходства через Ормузский пролив.

В итоговой декларации Россия названа «долгосрочной угрозой» для евроатлантической безопасности и стабильности. В связи с этим союзники подтвердили готовность продолжать выполнение ранее принятых оборонных обязательств, направленных на противодействие России и борьбу с терроризмом.