Украинский конфликт закончится на следующий же день после принятия Владимиром Зеленским ответственного решения. В том числе речь идет о выводе сил из Донбасса и юридического признания сложившихся реалий, заявил в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он перечислил те параметры, которые должен в рамках «ответственного решения» принять Зеленский — вывод ВСУ из аннексированных Россией регионов Украины и юридического признания ситуации на земле.

«И на следующий день война закончится», — подчеркнул представитель Кремля.