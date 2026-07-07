Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Азербайджану за поддержку и сотрудничество в сфере безопасности.

Выступая 7 июля на Форуме оборонной промышленности в Анкаре в рамках саммита НАТО, Зеленский заявил, что Украина предлагает партнерам инициативу Drone Deal, которая предусматривает не только закупку дронов, но и совместное производство беспилотников

«Drone Deal — это не только закупка дронов, но и совместное производство. Эта инициатива — быстрый доступ к средствам защиты. Хочу поблагодарить каждого лидера страны, каждую компанию, которая сотрудничает с Украиной в оборонном секторе. Европейский союз, Турция, страны НАТО, а также такие страны, как Азербайджан и страны Персидского залива являются нашими сильными партнерами, и я надеюсь, что наше сотрудничество обеспечит нашим странам надежную защиту от угроз», — заявил президент.