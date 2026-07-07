Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен снять с Турции санкции, введенные в рамках закона CAATSA, а также рассмотрит возможность поставок Анкаре истребителей F-35.

«Мы не хотим вводить санкции против друзей», — сказал Трамп, комментируя ограничения, действующие в отношении Турции после покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400.

CAATSA — это американский закон «О противодействии противникам США посредством санкций». В случае Турции речь о санкциях, которые США ввели после покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

Кроме того, на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом американский лидер сообщил, что администрация США изучит вопрос возобновления поставок истребителей пятого поколения F-35.

«Мы примем решение по этому вопросу. У нас очень хорошие отношения. Многие считают, что нам стоит это сделать», — отметил Трамп.

По его словам, возможное возвращение Турции в программу F-35 стало бы важным шагом для дальнейшего укрепления двусторонних отношений между Вашингтоном и Анкарой.