Издание Responsible Statecraft пишет, что война США и Израиля против Ирана и закрытие Ормузского пролива спровоцировали крупнейший шок на мировом нефтяном рынке и ускорили поиск альтернативных торгово-энергетических маршрутов.

На первый план выходят два коридора: Средний коридор через Центральную Азию, Кавказ и Турцию, а также Инициатива четырех морей, которая должна связать Персидский залив с Каспийским, Черным и Средиземным морями через Сирию и Турцию.

На Кавказе, отмечает издание, Азербайджан также воспользовался ослаблением Северного коридора и закрытием Ормузского пролива. После подписания мирного соглашения с Арменией в 2025 году Баку стремится изменить свою геополитическую роль и стать главной силой региона.

Ключевой частью соглашения стало строительство коридора между основной частью Азербайджана и Нахчываном через Армению — так называемого «маршрута Трампа», поскольку именно он выступил посредником в достижении договоренности. Этот маршрут открывает для Азербайджана новые торговые возможности и обеспечивает прямую интеграцию между Центральной Азией и Турцией.

В 2025 году Азербайджан официально присоединился к саммиту C5 как первое государство не из Центральной Азии, фактически превратив формат в C6.

Главным бенефициаром этих процессов авторы называют Турцию: Анкара оказывается на пересечении новых маршрутов и превращается в ключевой транзитный хаб между Европой, Азией, Кавказом, Центральной Азией и Ближним Востоком.