Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял члена Комитета по международным отношениям Сената США, председателя Подкомитета по Европе и региональному сотрудничеству в сфере безопасности сенатора Стива Дэйнса.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что после повторного избрания Дональда Трампа президентом США двусторонние отношения, основанные на сотрудничестве и взаимном доверии, успешно развиваются. По его словам, связи между Азербайджаном и США вышли на уровень стратегического партнерства, что имеет большое значение как для двух стран, так и для всего региона.

Глава государства с удовлетворением вспомнил визит в Азербайджан вице-президента США Джей Ди Вэнса, отметив, что подписание во время этой поездки Хартии о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджана и США стало важным шагом на пути расширения двустороннего сотрудничества.

Ильхам Алиев также заявил, что поддерживает хорошие личные отношения с Дональдом Трампом, подчеркнув его особую роль в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

Президент отметил, что после предыдущего визита Стива Дэйнса в Азербайджан произошли исторические события, и поблагодарил сенатора за усилия по развитию азербайджано-американских отношений.

В свою очередь Стив Дэйнс заявил, что в последнее время отношения между двумя странами успешно развиваются. Он назвал знаменательным событием визит президента Ильхама Алиева в Вашингтон в августе прошлого года.

Сенатор также отметил важную геополитическую роль Азербайджана под руководством Ильхама Алиева и поблагодарил его за лидерство в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и продвижении мирной повестки.

В ходе встречи стороны подчеркнули значение коридора TRIPP для развития региональной транспортной взаимосвязанности, а также обменялись мнениями по вопросам укрепления диалога между Азербайджаном и Сенатом США и перспектив дальнейшего партнерства.