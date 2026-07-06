Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в открытии первой персональной выставки художника Яхьи Джалилова из поселка Вандам Габалинского района.

Выставка открылась в парке Габалинского археологического центра, расположенного в селе Чухур-Габала Габалинского района. На выставке были представлены 38 работ художника.

Затем в расположенном рядом с Габалинским археологическим центром парке, по инициативе Общественного объединения была проведена акция по посадке деревьев. В акции приняли участие 32 ребенка из Габалы и Баку.