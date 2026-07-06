Бывший начальник Генерального штаба Израиля, генерал-лейтенант Гади Айзенкот стремительно набирает политическую поддержку и становится главным соперником премьер-министра Биньямин Нетаньяху на предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно последним опросам, центристская партия Yashar, которую возглавляет Айзенкот, уже практически сравнялась по уровню поддержки с партией Ликуд. Очередные выборы в Израиле, как ожидается, состоятся до конца октября.

Айзенкот вошел в состав чрезвычайного правительства национального единства после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, однако позже покинул кабинет министров. Он публично обвинил Нетаньяху в затягивании военной кампании в секторе Газа и заявил, что действия правительства ставят под угрозу жизнь израильских заложников.

Его личная трагедия — гибель сына и двух племянников в Газе — усилила доверие к нему среди избирателей.

Несмотря на сохраняющийся высокий политический опыт Нетаньяху, текущие опросы не гарантируют его лагерю парламентского большинства. По мнению аналитиков, одной из возможных стратегий премьер-министра может стать не столько победа на выборах, сколько недопущение формирования устойчивой коалиции оппозицией и сохранение власти через временное правительство.