Технический комитет AZSTAND-44 официально утвердил национальные стандарты для четырех размеров кяманчи. Об этом сообщило Министерство культуры Азербайджана.

Отмечается, что впервые в стране на основе единых технических норм определены размеры, конструктивные особенности и производственные параметры кяманчи. Проект стал первой системной инициативой по стандартизации национальных музыкальных инструментов и рассматривается как важный шаг в сохранении нематериального культурного наследия, его научном развитии и передаче будущим поколениям.

Проекты стандартов для четырех разновидностей кяманчи были представлены членам комитета в начале 2026 года. После сбора экспертных заключений было принято решение провести оценку изготовленных образцов инструментов.

Экспертиза состоялась 26 мая и 25 июня 2026 года в Азербайджанской национальной консерватории. По итогам проверки и голосования специалисты подтвердили полное соответствие изготовленных инструментов установленным техническим требованиям.

Окончательное утверждение стандартов состоялось 29 июня на очередном заседании комитета AZSTAND-44. Таким образом, в Азербайджане впервые сформирована официальная нормативно-правовая база по стандартизации национальных музыкальных инструментов.

Стандарты были разработаны специалистами Лаборатории музыкальных инструментов при Азербайджанской национальной консерватории. В ходе исследования было изучено более 150 образцов кяманчи, проведены необходимые измерения, определены конструктивные пропорции и на основе статистического анализа сформированы единые технические параметры.

В министерстве подчеркнули, что кяманча является одним из древнейших символов музыкальной культуры Азербайджана. Инструмент включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Ожидается, что принятие национальных стандартов позволит установить единые требования к качеству изготовления кяманчи, поддержать деятельность мастеров, способствовать развитию профессионального исполнительского искусства, музыкального образования и расширению международного сотрудничества.

В дальнейшем комитет AZSTAND-44 планирует разработать аналогичные национальные стандарты и для других азербайджанских народных музыкальных инструментов.