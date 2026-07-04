Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 6 июля отправится с визитом в Узбекистан для участия в I Международном исламском форуме, который состоится 7-11 июля в Ташкенте и Самарканде. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМК.

Визит состоится по приглашению гендиректора ISESCO Салима бин Мухаммеда аль-Малика и директора Центра исламской цивилизации Узбекистана Фирдавса Абдухаликова.

В программе визита — открытие мемориального комплекса Имама аль-Бухари в Самарканде, посещение международных исследовательских центров имени Имама аль-Бухари, Имама ат-Тирмизи и Имама аль-Матуриди, а также три международные конференции, посвященные их духовному и научному наследию.

Форум призван стать новой гуманитарной платформой для укрепления культуры мира, межцивилизационного диалога и международного гуманитарного сотрудничества.