Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, благодаря своим тесным отношениям с президентом США Дональдом Трампом, сумел добиться его участия в саммите НАТО, который пройдет в Анкаре 7–8 июля. Об этом сообщает AP.

«Ради большинства людей я бы не поехал, — сказал Трамп на прошлой неделе. — Но он позвонил мне и сказал: «Пожалуйста, это в Турции. Вы должны там присутствовать. Соединенные Штаты должны там присутствовать». И поэтому я еду туда из уважения к президенту Эрдогану». Оба лидера называют друг друга друзьями. В прошлом году после встречи с американским президентом на саммите НАТО в Гааге Эрдоган рассказывал, что тот всегда быстро перезванивает ему.

По данным агентства, турецкий лидер, пользуясь уважением Трампа, смог избежать хаоса, который могло бы вызвать в альянсе отсутствие Трампа, особенно на фоне его угроз вывести американские войска из Европы и выйти из НАТО.

Во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп также намекнул, что готов сделать для Эрдогана «что-то, что его очень обрадует». Эти слова прозвучали на фоне стремления Турции получить американские истребители F-35.

Как отмечает AP, ожидаемая встреча Трампа и Эрдогана на полях саммита станет первой поездкой президента США в Турцию со времени визита Барака Обамы в 2015 году. По оценке Bloomberg, Анкара намерена использовать саммит, чтобы подчеркнуть свою ключевую роль в НАТО и особые отношения Эрдогана с Трампом.